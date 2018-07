Rhein-Neckar. (pol/mare) Es hat gekracht am Mittwoch in der gesamten Region. In den meisten Fällen ging es aber glimpflich aus, wie den Polizeiberichten zu entnehmen ist. Ein Überblick.

Sinsheim: Ein 25-jähriger Audi-Fahrer verursachte am Mittwochvormittag kurz vor 11 Uhr einen Verkehrsunfall. Der junge Mann war auf der Hoffenheimer Straße von Eschelbach kommend in Richtung Hoffenheim unterwegs. Der vor ihm fahrende Dacia-Fahrer wollte in die Alte Balzfelderstraße abbiegen und blinkte entsprechend, als der Audi-Fahrer plötzlich zum Überholen ausscherte. Er stieß mit dem Dacia, an dem ein Anhänger angekoppelt war, zusammen.

Durch den Zusammenprall zog sich der Dacia-Fahrer Verletzungen zu und wurde vorsorglich in das Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert.

Den Audi, an dem Schaden von 10.000 Euro entstand, transportierte ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab. Der 25-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Schriesheim: Zwei Radfahrerinnen wurden nach einem Unfall am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in der Tal-/Branichstraße verletzt. Ein 66-jähriger Fiat-Fahrer hielt zunächst an der Einmündung an, achtete aber beim Anfahren nicht auf die beiden ordnungsgemäß fahrenden Radfahrerinnen.

Die 26-Jährige wurde vom Fiat erfasst und zu Boden geschleudert. Ihre Begleiterin, ebenfalls 26 Jahre, stürzte aufgrund einer Vollbremsung. Beide Frauen zog sich Verletzungen zu, verzichteten vor Ort jedoch eine medizinische Versorgung.

Den 66-Jährigen erwartet eine Anzeige. An seinem Wagen entstand Schaden von über 500 Euro.

Heidelberg: Zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person verletzt wurde, kam es am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr in der Rohrbacher Straße. Eine aus Viernheim stammende Smart-Fahrerin hatte den an einer Ampel gebildeten Rückstau zu spät bemerkt und war auf den Citroen eines Heidelbergers aufgefahren.

Der 52-Jährige zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung in einem Krankenhaus weiterbehandelt. Die Verursacherin sieht einer Anzeige entgegen. Sachschaden entstand in Höhe von rund 1000 Euro.

Mannheim: An der Kreuzung Floßwörthstraße/Pfingstweidstraße kam es am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem der beteiligte 53-jährige Radfahrer verletzt wurde. Beim Abbiegen übersah eine aus der Pfalz stammende Seat Ibiza-Fahrerin, die offenbar auch von der Sonne geblendet war, den auf dem Radweg befindlichen Radfahrer und erfasste diesen.

Der 53-Jährige zog sich dabei Verletzungen zu, wurde an der Unfallstelle durch den Notarzt erstversorgt und danach in ein Ludwigshafener Krankenhaus eingeliefert. Nach Abschluss der Ermittlungen sieht die Verursacherin einer Anzeige entgegen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über 500 Euro.