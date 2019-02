Speyer. (dpa/lrs) Bei einem Wohnungsbrand in Speyer haben Rettungskräfte einen Toten gefunden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer am Donnerstagabend in dem Wohnhaus aus. Die Löschkräfte retteten einen Menschen aus dem brennenden Gebäude, später entdeckten sie den Toten. Zu den Todesumständen sagten die Behörden nichts. Wie das Feuer ausbrach, stand noch nicht fest.