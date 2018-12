Sinsheim/Eppelheim. (pol/mün) Erneut treiben Enkeltrickbetrüger in der Region ihr Unwesen. Am Mittwoch versuchten sie mindestens drei Mal, ältere Menschen hereinzulegen. Die Polizei gibt Tipps, was in einem solchen Falle zu tun ist.

Eine 65 Jahre alte Frau in Sinsheim-Hilsbach sollte einem vermeintlichem Enkel 75.000 Euro zur Verfügung stellen. Doch die Frau bemerkte laut Polizei sofort, dass es sich um einen Betrug handeln könnte. Sie ließ sich aber dennoch auf ein weiteres Gespräch mit dem Unbekannten ein. Sie erklärte ihm, dass sie so viel Geld nicht besitze und täuschte vor, ihm 25.000 Euro geben zu können. Der Betrüger forderte von der Hilsbacherin, dass sie den Betrag bei der Bank abholen und ihm deren Bankdaten geben solle. Kurz darauf wurde das Telefonat jedoch beendet. Der Betrug kam nicht zustande, jetzt ermittelt die Gruppe "Cash Down" der Polizei.

In Eppelheim wurden am Mittwoch eine 78-jährige Frau und ein 85-jähriger Mann kontaktiert. In beiden Fällen gab sich eine unbekannte Frau am Telefon als Nichte der Geschädigten aus und teilte ihnen mit, dass sie 10.000 Euro benötige. Das Bargeld würde die Unbekannte bei den Senioren persönlich zu Hause abholen. Doch den beiden Eppelheimern kam die Situation seltsam vor, weshalb sie nicht weiter auf die Forderung der Anruferin eingingen und das Telefonat beendeten.

Wer ähnliche Anrufe erhalten hat, soll sich beim örtlich zuständigen Polizeirevier zu melden.

Hinweise der Polizei: