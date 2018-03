Schwetzingen. (pol/gun) Im Kreuzungsbereich der Richard-Wagner-/Beethovenstraße ist am Mittwochvormittag um kurz nach 10 Uhr ein Roller mit einem BMW zusammengestoßen. Die 53-jährige Zweiradfahrerin hatte laut Polizeibericht die Vorfahrtsregel "rechts vor links" nicht beachtet und kollidierte mit dem Auto einer Schwetzingerin.

Bei dem anschließenden Sturz auf die Fahrbahn verletzte sich die Unfallverursacherin und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand Schaden von rund 1000 Euro, die Beulen am BMW schlagen mit etwa 2000 Euro zu Buche.