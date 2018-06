Schwetzingen. (pol/mare) In eine Buchhandlung in der Carl-Theodor-Straße brachen in der Nacht zum Dienstag bislang nicht ermittelte Täter ein. Nach Polizeiangeaben entwendeten sie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der Einbruch wurde am Dienstagfrüh bemerkt und Anzeige bei der Schwetzinger Polizei erstattet. Zugang verschafften sich die Täter über die Eingangstür.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges bemerkt haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06202/2880, zu melden.