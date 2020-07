Schwetzingen. (pri/mün) Am Mittwoch gegen 21 Uhr ist der Dachstuhl eines Abrisshauses in der Schwetzinger Innenstadt teilweise eingestürzt. Die Mannheimer Straße war für die Rettungskräfte der Feuerwehr gesperrt. Am Abend wird noch geklärt, wie der Bereich gesichert werden soll. Nach Angaben der Polizei ist ein Baustatiker vor Ort.

Weitere Informationen folgen.