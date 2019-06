Schwetzingen. (pol/mün) Ein 26-Jähriger soll am Dienstagmittag zwei 12-jährige Mädchen an die Brüste und an die Oberschenkel gefasst haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr an der Ecke Goethestraße/Lessingstraße.

Die beiden Kinder waren gerade auf dem Heimweg von der Schule, als sie von dem Mann angesprochen wurden. Als er einem Mädchen an die Brüste fasste, schritt eine Zeugin ein und rief, die Polizei zu alarmieren.

Diesen Moment nutzte das Mädchen, um zu fliehen. Als ihre Freundin ebenfalls an dem Mann vorbeiging, berührte er sie im Bereich der Oberschenkel. Auch sie konnte davonlaufen.

Die 12-Jährigen meldeten den Vorfall ihren Eltern, die mit der Schulleitung Anzeige erstatteten. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatverdacht richtet sich derzeit gegen einen 26-Jährigen, so die Polizei.

Jetzt aber suchen die Polizisten die Zeugin, die den beiden Kindern zu Hilfe gekommen war. Sie und weitere Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 bei der Polizei melden.