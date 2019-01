Rhein-Neckar. (pol/mare) Den Jahreswechsel haben in der Region Einbrecher genutzt, um auf Beutezüge zu gehen. Es gab gleich mehrere Fälle im Zeitraum um Silvester und Neujahr, wie die Polizei berichtet.

Heidelberg-Pfaffengrund: Der Einbrecher drang in der Silvesternacht oder am Neujahrsmorgen zwischen 22 und 13 Uhr in eine Zweizimmerwohnung ein. Und zwar indem er die Wohnungstür aufdrückte. Die Hauseingangstür des Mehrparteienhauses war nicht verschlossen.

Aus der Wohnung wurden unter anderem ein Laptop und mehrere Kleidungsstücke gestohlen. Der gesamte Diebstahlsschaden beläuft sich auf gut 1200 Euro. Wer Angaben machen kann, kann sich unter der Rufnummer 06221/34180 an die Polizei wenden.

Zuzenhausen: Zwischen Montag und Dienstag jeweils 11 Uhr brachen die Täter in ein Einfamilienhaus ein. Sie brachen das Küchenfenster des Anwesens auf und gelangten so in die Wohnung. Zuvor hatten sie noch vergeblich versucht, den Rollladen der Terrassentür nach oben zu stemmen.

Sie durchwühlten die Räume im Ober- und Untergeschoss. Was bei der Tat gestohlen wurde, konnte bislang nicht festgestellt werden, da sich die Hauseigentümer derzeit im Urlaub befinden. Zeugentelefon: 07261/6900.

Altlußheim: Die Einbrecher waren zwischen Sonntag und Dienstag auf Beutezug und brachen in insgesamt acht Wochenendhäuser auf dem Freizeitgelände "Alte Hausstücker" ein. Die in der Nähe des Blausees gelegenen Wochenendhäuser wurden teilweise durch Aufhebeln der Türen, durch bloßes Aufdrücken oder durch das Einschlagen von Scheiben geöffnet. Die Höhe des Diebesgutes und der bei der Tat entstandene Sachschaden lassen sich derzeit noch nicht beziffern.

Um weitere Hinweise zu den Taten zu erhalten, wurde die Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Mannheim hinzugezogen. Die aufgebrochenen Häuser wurden vor Ort provisorisch verschlossen. Zeugentelefon: 06205/28600.