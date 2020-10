Reilingen. (pol/mün) Erst torkelte er zu seinem Auto und fuhr davon. Als der 51 Jahre alte Mann kurz danach wieder zurückkam, warteten schon Polizisten auf ihn. Dann wurde es schwierig.

Ein Zeuge hatte den Betrunkenen am Sonntag in der Görlitzer Straße in Reilingen gegen 12.20 Uhr beobachtet und die Polizei gerufen. Als der nicht nüchterne Fahrer zurückkehrte, wollten ihn die Polizisten kontrollieren.

Doch dann habe der 51-Jährige auf die beiden Beamten mit der Faust eingeschlagen, heißt es im Polizeibericht. Zusammen mit dem Zeugen habe man den Mann dann fixiert.

Die Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Der 51-Jährige wird jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Es könnte aber noch Unfallflucht hinzukommen. Denn die Polizisten entdeckten an dem schwarzen Nissan des 51-Jährigen frische Unfallspuren - ein Unfall wurde aber bislang nicht angezeigt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06205/28600 entgegen.