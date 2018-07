Schwetzingen. (pol/jeu) Am Donnerstagnachmittag zwischen 15 und 16 Uhr brachten Unbekannte am Schulgebäude des Privatgymnasiums in der Hildastraße mit rotem Edding den Schriftzug "Nospa" an mehreren Wänden an. Das berichtet die Polizei.

Verantwortliche registrierten die Schmierereien noch am Nachmittag an verschieden Stellen im Treppenhaus, im Flur des zweiten Obergeschosses sowie an mehreren Türen. Es wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung beim Polizeirevier Schwetzingen erstattet.

Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird bebeten sich unter Telefon 06202/ 288-0 in Verbindung zu setzen.