Plankstadt. (pol/jeu) Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr informierten Verkehrsteilnehmer die Polizei über ein Feuer auf einem Feld in der Eppelheimer Straße. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen an. Der Brand erstreckte sich über 25 Meter am Fahrbahnrand entlang. Die Eppelheimer Straße musste in Fahrtrichtung Eppelheim daher halbseitig für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden.

Die Polizei ermittelt derzeit noch die genaue Ursache des Brandes. Möglicherweise könnte aufgrund der anhaltenden Trockenheit eine weggeworfene Zigarette Grund für das Feuer gewesen sein. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06202/2880 bei der Polizei zu melden.