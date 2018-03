Reilingen. (pol/gun) Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in den St.-Josef-Kindergarten in der Schulstraße eingebrochen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei entwendeten sie allerdings nichts. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist noch unklar.

Im Inneren brachen sie mehrere Türen auf. Dabei entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die zwischen 17 Uhr am Montag und 7 Uhr am Dienstagmorgen etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten den Polizeiposten Neulußheim unter der 06205/31129 anzurufen.