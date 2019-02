Mannheim-Gartenstadt. (pol/sdm) In Mannheim-Gartenstadt ist es zu einem Kellerbrand gekommen. Die Polizei berichtet, dass sie am Montagnachmittag gegen 15 Uhr verständigt worden ist. Bewohner eines Hauses in der Kirchwaldstraße hatten einen Brandgeruch im Haus bemerkt. Als sie im Keller nachgeschaut hatten, kam ihnen Rauch entgegen. Sie verständigten sofort die Feuerwehr.

Nach ersten Erkenntnissen war in einem Kellerraum aus bislang unklarer Ursache die Sauna in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und lüftete anschließend das Haus.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Es gab keine Verletzten. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder ins Haus zurückkehren. Die weiteren Ermittlungen dauern an.