Lampertheim. (pol/van) Ein bislang noch unbekannter Dieb hat am Donnerstagnachmittag ein mehrere Hundert Euro teures Silberarmband aus einem Juweliergeschäft in der Kaiserstraße erbeutet. Das berichtet die Polizei.

Der Mann verwickelte gegen 16 Uhr mehrere Mitarbeiterinnen in Verkaufsgespräche. In einem unbeobachteten Moment soll er dann die Ablenkung genutzt und das Armband gestohlen haben. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad in Richtung Stadtmitte.

Der Unbekannte soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er habe laut Zeugenbeschreibung ein ungepflegtes Erscheinungsbild, eine schlanke Statur, schwarze, kurze Haare sowie einen schwarzen Bart. Zum Zeitpunkt des Diebstahls trug er eine dunkle Winterjacke sowie eine Hose in "Tarnoptik". Auffällig war eine Tätowierung am Hals sowie eine "piepsige" Stimme, so die Polizei weiter.

Hinweise gehen an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Lampertheim, Telefon 06206/9440-0.