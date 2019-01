Reilingen. (pol/rl) Gegen einen Baum prallte ein 19-jähriger Autofahrer am Rande der Landesstraße L723 am Donnerstagmorgen. Der 19-Jährige war kurz nach 5 Uhr mit einem Audi A7 auf der L723 von Walldorf in Richtung Reilingen unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Audi nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen ein Verkehrszeichen und krachte frontal gegen zwei Bäume. Danach drehte sich der Wagen um 180 Grad und blieb auf der Gegenfahrbahn liegen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde an dem Audi das linke Hinterrad samt Aufhängung abgerissen und flog rund 50 Meter durch die Luft, wo es auf einer Wiese zum Liegen kam. Im Umfeld der Unfallstelle lagen zahlreiche Trümmerteile auf der Fahrbahn verteilt.

Der 19-jährige Audi-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und kam unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Audi war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Nach der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn wegen der umher liegenden Trümmerteile gereinigt.