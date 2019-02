Ketsch. (pol/mare) Böse Überraschung am Freitagmorgen für einige Hausbewohner in Ketsch: Sie stellten fest, dass Fensterscheiben beschädigt waren. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter wohl mit Schleuder und Kieselsteinen die Häuser als Zielscheiben benutzt.

Ein Anwohner in der Körnerstraße bemerkte gegen 8 Uhr die kaputte Fensterscheibe. Den Kieselstein, der den Schaden verursacht hatte, fand der Mann vor dem Haus.

Auch ein Schaufenster in der Enderlestraße war beschädigt worden, auch hier lagen vor der Scheibe Kieselsteine. Dies muss aber schon in der Nacht zu Donnerstag passiert sein, denn der Ladenbesitzer bemerkte den Schaden gegen 10 Uhr am Donnerstag.

Dass wohl ein Serientäter am Werk ist, macht ein dritter, ähnlicher Fall von vor zwei Wochen in der Lessingstraße wahrscheinlich. Auch hier wurde nach polizeilichen Ermittlungen eine Schleuder verwendet.

Die Polizei sucht nach Menschen, die Hinweise zu dem Täter machen können. Sie können sich melden unter der Rufnummer 06202/2880.