Ketsch. (pol/mare) Ein Kneipengast ist in der Nacht zu Montag in Ketsch ausgerastet. Das berichtet die Polizei.

Gegen ein Uhr betraten zwei Männer das Lokal in der Hockenheimer Straße. Nachdem sie sich in die Gästelisten eingetragen und bedient wurden, rastete einer der beiden Männer unvermittelt aus, bewarf der Kellner mit Getränkegläsern und Aschenbechern. Zudem stieß der Mann beleidigende Äußerungen aus. Durch die Abwehr der Fluggeschosse erlitt der Kellner leichte Verletzungen am Unterarm.

Die beiden Männer verließen anschließend die Kneipe. Als sie kurz darauf zurückkehrten, schlug einer der Männer gegen die zwischenzeitlich verschlossene Eingangstür und drohte dem Geschädigten mit Schlägen.

Die beiden Männer wurden zwischenzeitlich vom dem Kellner und einer Zeugin identifiziert. Gegen die beiden 33- und 51-jährigen Männer wird nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Verdachts der Bedrohung ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.