Ketsch. (pol/red) Zwischen Freitagabend und Montagfrüh brachen unbekannte Täter in eine Baufirma im Gewerbegebiet Ketsch ein. Die Einbrecher schnitten eine Lücke in den Zaun des Firmengeländes in der Anhalter Straße und drangen auf das Grundstück ein.

Hier entwendeten die Unbekannten einen Bobcat-Schaufelbagger. Das Fahrzeug wiegt über zwei Tonnen, zum Abtransport dürfte ein Lastwagen verwendet worden sein. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 in Verbindung zu setzen.