Ilvesheim. (pol/mare) Eigentlich alles richtig machen wollte ein 19-jähriger Mann am Donnerstag gegen 18 Uhr auf der Brückenstraße zwischen Seckenheim und Ilvesheim. So teilt es die Polizei mit.

Der junge Mann fuhr mit seinem Auto von Seckenheim nach Ilvesheim über die Brücke, als er einen mit Sondersignal fahrend Rettungswagen bemerkte, der sich von hinten näherte. Kurz nach der Brücke wollte er nach rechts ausweichen, um dem Rettungswagen Platz zu machen. Dabei stieß er aber gegen den Bordstein am rechten Fahrbahnrand und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der junge Mann kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum, der daraufhin umknickte.

In der Folge fuhr das Fahrzeug rund drei Meter die dortige Böschung hinunter und stieß am Ende gegen einen dort geparkten Sattelauflieger. Der Peugeot wurde zwischen Böschung und Sattelzug eingekeilt, die Vorderfront des Fahrzeugs hing in der Luft. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Inwiefern Flurschaden entstand, ist noch unklar. Die Freiwillige Feuerwehr Ilvesheim hat ausgelaufene Betriebsstoffe aufgefangen und abgebunden.

Upate: 11. Mai, 12.31 Uhr