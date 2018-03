Plankstadt. (pol/mare) Er warf ein Fenster ein, scheiterte aber an der Brandschutztür. Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Donnerstag vergeblich versucht, in die Humboldt-Grundschule im Antoniusweg einzusteigen.

Nachdem er die Brandschutztür nicht auf bekam, ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bezifferbar. Der Hausmeister stellte am Donnerstagmorgen die beschädigte Scheibe fest und verständigte die Polizei.

Die Ermittlungen führen die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese unter Telefon 0 62 02 / 28 80 mitzuteilen.