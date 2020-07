Hockenheim. (pol/mün) Im Bereich Hockenheim-Insultheimerhof kommt es am Donnerstagabend zu einem großen Feuerwehreinsatz. Erst fing eine Strohballen-Presse Feuer und dann entzündete die Maschine etwa 500 Quadratmeter des Feldes.

Der Rauch war schon aus größerer Entfernung zu sehen.

Es sind laut aktuellem Stand der Ermittlungen jedoch keine Verletzten zu beklagen, teilt die Polizei mit. Eine Gefährdung der Bevölkerung in den umliegenden Wohngebieten sei ebenfalls nicht zu erwarten. Die Löscharbeiten dauern am Abend noch an.