Hockenheim. (pol/van) Pech hatte ein mutmaßlicher Trickbetrüger am Montagvormittag in der Karlsruher Straße, wie die Polizei mitteilt. Der Unbekannte sprach gegen 11.40 Uhr einen 59-Jährigen an und bat ihn, eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln.

Während des Wechselvorgangs versuchte der Täter dem hilfsbereiten Mann unbemerkt Geldscheine aus dem Geldbeutel zu ziehen. Der 59-Jährige bemerkte dies jedoch und stieß den Mann von sich, bevor er die Geldscheine klauen konnte. Daraufhin floh der Langfinger, der in Begleitung einer ebenfalls unbekannten Frau war. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Der Täter soll etwa 45 bis 50 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Er soll eine kräftige Figur, südeuropäisches Aussehen, einen Dreitagebart sowie kurze, dunkle Haare haben. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke. Seine Begleitung soll etwa 40 bis 45 Jahre alt und etwa 1,60 groß sein. Die Frau soll südeuropäisches Aussehen und eine untersetzte Figur sowie dunkle, schulterlange Haare haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter Telefon 06205/28600 in Verbindung zu setzen.