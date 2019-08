Bensheim. (pol/mare) Diebe haben es an der hessischen Bergstraße offenbar gezielt auf Mercedes Vianos abgesehen. Das berichtet die Polizei.

Denn innerhalb weniger Tage wurden gleich drei jener Autos gestohlen. Zunächst geriet ein weißer Viano im Wert von 25.000 Euro Donnerstagnacht in Einhausen den Langfingern in die Hände. Der Transporter mit dem amtlichen Kennzeichen HP-D 1441 parkte in der Hofeinfahrt eines Hauses in der Johann-Sebastian-Bach-Straße.

Der zweite Fall ereignete sich in der Nacht zum Samstag: Diesmal wurden gleich zwei solcher Modelle gestohlen. Die insgesamt 65.000 Euro teuren Fahrzeuge standen in der Wilhelm-Kilian-Straße im Bereich der Fritz-Bockius-Straße und in der Jägerstraße/Ecke Gartenstraße in Bensheim gestohlen. Die Autos hatten die Kennzeichen HP-BK 825 und HP-SE 716.

Wer mehr zu dem Diebstahl oder Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei unter Telefon 06252/7060.