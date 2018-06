Heppenheim. (pol/mare) Am Dienstagnachmittag wurde ein 37 Jahre alter Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt beim Amtsgericht Bensheim vorgeführt, nachdem er bei einem Einbruch festgenommen worden war. Der Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft an, wie die Polizei mitteilt.

Der 37-Jährige wurde am Montagmorgen von Zeugen beobachtet, wie er im Ortsteil Kirschhausen an mehreren Autos probierte, ob sie unverschlossen abgestellt waren. Aus einem der Fahrzeuge soll er ein Getränk herausgenommen haben.

Auf seinem weiteren Weg soll er schließlich durch ein gekipptes Fenster einer Praxis in der Siegfriedstraße gegriffen haben. Die bereits alarmierte Polizei konnte den Mann aus Fürth noch im Fenster hängend antreffen und festnehmen.

Neben dieser Tat werden dem Fürther noch mindestens neun weitere Einbruchsdiebstähle zur Last gelegt. Zwei Einbrüche in der Nacht zum Montag hat der 37-Jährige bereits bei er Kriminalpolizei in Heppenheim eingeräumt. Die Ermittlungen zu den anderen Fällen dauern hingegen noch an.