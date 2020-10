Heppenheim. (pol/lyd) Mit einem silberfarbenen VW Touran ist ein Diebespaar am Montagnachmittag in Richtung Laudenbach geflüchtet, teilt die Polizei mit. Zuvor hatten sie zwei 50 Gramm schwere Goldbarren im Wert von 5200 gestohlen.

Das Täterpaar ließ sich um kurz vor 15 Uhr mehrere Goldartikel in einem Goldgeschäft in der Ludwigstraße, zwischen der Parkhofstraße und Friedrichstraße, zeigen. Im Verkaufsgespräch schafften es die Täter, den Verkäufer so abzulenken, dass sie die zwei Barren unbemerkt einstecken konnten. Als der Verkäufer den Diebstahl bemerkte, war das Paar mit dem VW Touran bereits losgefahren.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben. Ein 21 bis 30 Jahre alter Mann, 1,71 Meter bis 1,80 Meter groß und schlank. Er trug eine hellblaue Jeans, eine blaue Jacke mit Kapuze, ein dunkles Shirt mit weißer Aufschrift sowie weiße Sneaker.

Seine Komplizin, die das Gold mutmaßlich entwendet hat, ist etwa 50 Jahre alt. Die dickliche Frau ist zwischen 1,51 Meter und 1,60 Meter groß. Sie trug ein dunkel kariertes Kopftuch, einen hellgrauen langen Rock sowie eine schwarze Jacke mit weißen und grauen Streifen.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) sucht Zeugen, die Hinweise auf das Diebespaar sowie das Fluchtauto, einen silberfarbenen VW Sharan geben können. Das gesuchte Auto stand zur Tatzeit gegenüber dem Goldgeschäft auf dem Parkplatz eines Hotels. Alle Hinweise werden unter der 06252 / 7060 entgegengenommen.