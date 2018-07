Heppenheim. (pol/van) Viel zu schnell war am Dienstagabend ein Audi-Fahrer auf der Bundesstraße 460 im Bereich des Europaplatzes unterwegs. Das berichtet die Polizei.

Der 22-Jährige fuhr in die Geschwindigkeitskontrolle mit 111 km/h in der Tempo-60-Zone. Jetzt muss er seinen gemessenen Spitzenwert teuer bezahlen. Er wird eine Fahrpause von vier Wochen einlegen müssen. Darüber hinaus wird er mit 240 Euro zur Kasse gebeten und bekommt obendrauf noch zwei Punkte in Flensburg, so die Beamten.

Neben ihm gab es noch vier weitere Autofahrer von insgesamt 28 Wagenlenker, die zwischen 22.45 Uhr und 23.15 Uhr schneller unterwegs waren als erlaubt.