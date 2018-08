Hemsbach. (pol/mare/ans) Eine ein Meter große Playmobil-Figur des Technischen Hilfswerks (THW) Ladenburg haben bislang unbekannte Täter am Samstag in den frühen Morgenstunden zwischen 2 und 9.30 Uhr gestohlen. Die Figur mit THW-Uniform war auf einer Mauer in der Schlossgasse während der Hemsbacher Kerwe als Blickfang aufgebaut. Hier hatte der Ortsverband eine Straußwirtschaft.

„Das ist schon sehr ärgerlich“, sagte der stellvertretende Ortsbeauftragte Sören Hedderich im Gespräch mit der RNZ. Zumal Playmobil diese Figuren in einer einmaligen Aktion für die Ortsverbände hergestellt habe.

„Und wir haben die Figur sogar festgebunden; das heißt, man konnte sie nicht einfach so im Vorbeigehen mitnehmen“, sagte Hedderich. Das THW hat nun Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei erstattet. Einen Restfunken Hoffnung hat Hedderich, dass die Unbekannten die Figur noch zurückgeben. Zeugen sollten sich bei der Polizei unter Telefon 06201/10030 melden.

Update: 8. August 2018, 15.04 Uhr