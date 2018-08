Mannheim/Weinheim. (pol/mare) Diese Gäste in Café und Gaststätte waren nicht willkommen: Laut Polizei haben Einbrecher in Mannheim und Weinheim ihr Unwesen getrieben.

Weinheim: Zwischen Mittwoch, 23.45 Uhr, und Donnerstag, 7.35 Uhr, brachen die Langfinger in der Bahnhofstraße in eine Gaststätte ein. Die Unbekannten hebelten die Eingangstür auf, gelangten so ins Innere und durchsuchten die Gaststätte. Aus dem Thekenbereich ließen sie nach ersten Erkenntnissen drei Geldbörsen und zwei Kassen mit Bargeld mitgehen.

Anschließend machten sie sich an einer Bürotür zu schaffen und durchwühlten den gesamten Büroraum, wo ihnen weiteres Bargeld in die Hände fiel. Mit einem Safe versuchten sie dann zu flüchten, was allerdings aufgrund des hohen Gewichts zunächst nicht gelang.

Die Täter nahmen sich eine Karre zur Hand, mit welcher sie den Safe abtransportieren wollten. Da die Karre jedoch samt dem Tresor im Eingangsbereich zurück gelassen wurde, ist es wahrscheinlich, dass die Täter bei der Tatgestört wurden.

Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Weinheim unter Telefon 06201/10030.

Mannheim: In ein Café in der Alphornstraße/Ecke Dammstraße, brach ein Unbekannter am frühen Donnerstagmorgen kurz nach 6 Uhr ein. Der Täter verschaffte sich über die Eingangstür Zutritt zu dem Anwesen und gelangte von dort an die Hintertür der Gaststätte, welche er aufhebelte. In dem Lokal durchsuchte er sämtliche Räumlichkeiten und stahl Wechselgeld in noch unbekannter Höhe.

Vermutlich durch die auslösende Alarmanlage aufgeschreckt, verließ er die Gaststätte und ließ einen Teil der Beute zurück.

Ein Zeuge konnte lediglich beschreiben, dass der Unbekannte dunkel gekleidet war und eine Kapuze über dem Kopf trug. Die Höhe des Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

Zeugen melden sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Telefon 0621/33010.

Mannheim: Unbekannte kletterten in der Nacht zum Donnerstag über den Zaun einer Kfz-Niederlassung in der Elsa-Brändström-Straße und bockten auf dem Gelände sechs Neufahrzeuge auf Unterlegkeile auf, um anschließend jeweils den kompletten Satz an Reifen und Felgen zu stehlen. Weiterhin wurden an zwei Fahrzeugen die Hinterräder geklaut.

Durch das "Aufbocken" entstand Sachschaden, der mit über 20.000 Euro zu Buche schlägt. Die Reifen samt den Felgen hatten einen Wert von mehreren Zehntausend Euro. Auf dem Gelände wurden zudem aus dem Tank eines Lkw rund 120 Liter Diesel abgezapft.

Wie die Täter das Diebesgut abtransportierten, ist bislang unklar. Der Tatzeitraum kann auf Mittwoch, 23 Uhr, bis Donnerstag, 11 Uhr, eingeschränkt werden. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/93050.