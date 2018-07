Rhein-Neckar. (pol/mare) In den vergangenen Tagen waren Einbrecher wieder in der Region aktiv. Ein Überblick über die aktuellen Polizeiberichte:

Dossenheim: Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch in einen Verkaufsstand in der Boschstraße ein. Sei durchtrennten das Schloss und konnten so die Tür öffnen und aus dem Verkaufsraum Lebensmittel und Spirituosen mitnehmen. Was im Einzelnen gestohlen wurde, muss noch geklärt werden. Der Diebstahlsschaden dürfte sich auf etliche hundert Euro belaufen.

Als Tatzeit kommt Dienstagabend, 19.15 Uhr, bis Mittwochfrüh, 7.30 Uhr, in Betracht. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Telefon 06221/45690.

Schwetzingen: Am helllichten Mittwoch zwischen 9.50 und 12.20 Uhr brach ein Unbekannter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße ein. Wie sich der Täter Zutritt verschaffte, ist bislang noch unklar.

Er ließ einen Laptop mitgehen und machte sich aus dem Staub. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon 06202/2880.

Mannheim: Brachial brachen Unbekannte zwischen Dienstag, 13 Uhr, und Donnerstag, 1.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Schwarzwaldstraße ein. Die Täter drangen in eine Garage ein, aus welcher jedoch offenbar nichts entwendet wurde. Am Einfamilienhaus hebelten sie dann gewaltsam die Terrassentür auf und machten sich noch an einem Kellerfenster zu schaffen.

Sie durchsuchten das gesamte Haus und ließen nach ersten Erkenntnissen mehrere Schmuckstücke sowie ein iPad und ein MacBook mitgehen. Ob noch weitere Wertgegenstände gestohlen wurden, ist bislang unklar. Auch der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest.

Zeugen melden sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefon 0621/833970.

Mannheim: Im Quadrat U4 kam es am Mittwochmittag zwischen 12.40 und 1320 Uhr zu einem Wohnungseinbruch. Ein Unbekannter war über ein Fenster in die Wohnung eingestiegen und hatte nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei ein Laptop gestohlen. So schnell wie er hereingekommen war, ergriff er wieder die Flucht.

Zeugen melden sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Telefon 0621/12580.