Plankstadt/Oftersheim. (pol/van) Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in mehrere Geschäftsräume in Plankstadt ein. Zwischenzeitlich wurden der Poliizei weitere Einbrüche gemeldet. In derselben Nacht suchten Langfinger ein Blumengeschäft in der Luisenstraße sowie ein Gemeindezentrum in der Schwetzinger Straße heim.

Darüber hinaus brachen die Unbekannten in der Mannheimer Straße in Oftersheim in die Cafeteria eines Wohlfahrtsverbands ein und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag. In einem weiteren Gebäudekomplex in der Mannheimer Straße drangen die Einbrecher in zwei Arztpraxen ein und klauten jeweils kleinere Bargelbeträge. Ohne Beute mussten die Unbekannten nach einem Einbruch in einen Kindergarten in der Mozartstraße wieder von dannen ziehen.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Nach Angaben der Beamten ist ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Fällen wahrscheinlich. Inwiefern das auch für einen weiteren Einbruchsversuch in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Dreikönigstraße in Schwetzingen gilt, wird derzeit geprüft.

Hinweise hgehen an das Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/288-0.