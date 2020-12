Brühl. (pol/mün) Die Polizei wendet sich mit einem Warnhinweis an Hundehalter, die mit ihren Vierbeinern in Brühl Gassi gehen. Am Mittwochabend wurden im Bereich Promenadenweg/Am Altpörtel gefährliche Hundeköder gefunden. Es handelte sich dabei um mindestens fünf mit Nägeln präparierte Würstchen.

Eine 4 Jahre alte Rottweiler-Hündin spürte die Köder auf und fraß einen davon. In einer Tierklinik konnte der verschluckte Köder entfernt werden, ohne dass die Hündin Verletzungen erlitt.

Hundebesitzer sollen wachsam zu sein und darauf zu achten, dass ihr Tier Hund nichts frisst, was sich dort auf dem Boden befindet. Bei Verhaltensauffälligkeiten des Hundes oder bei Auftreten von Verletzungserscheinungen sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Hinweise nimmt die Polizeihundeführerstaffel Mannheim unter der Rufnummer 0621/71497-0 entgegen.