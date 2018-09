Bensheim. (pol/kau) Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen den Hauseingang eines Geschäfts mit einer übel riechenden Flüssigkeit beschmiert. Gegen 9.45 Uhr hatte ein Kunde den Gestank am Laden in der Hauptsraße bemerkt. Laut Polizeibericht müssen die Täter um etwa 9.30 Uhr mit der Schmiererei begonnen haben.

Bislang kann die Polizei einen politischen Hintergrund nicht ausschließen. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Nachbarschaft. Zeugen, die zwischen 9.30 und 9.45 Uhr verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, sollen sich unter 06252/706-0 bei der Polizei melden.