Hockenheim. (pol/run) Ein 21 Jahre alter Syrer sitzt wegen des Verdachts des Drogenhandels in Haft. Er wird beschuldigt, sich knapp 400 Gramm Haschisch beschafft zu haben, um das Betäubungsmitteln zu verkaufen. Durch den Verkauf wollte er sich seinen Lebensunterhalt finanzieren.

Am Sonntag gegen 10.30 Uhr befand sich der Mann in einem Reisebus. Bei einer Routinekontrolle der Insassen auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Hockenheim an der A6 konnten im Rucksack des Verdächtigen rund 400 Gramm Haschisch, verpackt in mehreren Tüten, sichergestellt werden. Der Beschuldigte wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde der 21-jährige syrische Flüchtling am Montagvormittag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Diese erließ gegen den Beschuldigten Haftbefehl wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge aufgrund von bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Der Beschuldigte wurde danach in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert.