Hockenheim. (pol/rl) Überfallen wurde ein Wettbüro in der Heidelberger Straße am späten Freitagabend. Laut Polizeibericht betrat der Täter gegen 22.20 Uhr das Geschäft und bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe. Der Täter forderte die Herausgabe von Bargeld, was der Angestellte dann auch tat. Danach flüchtete der Mann. Die Großfahndung direkt nach der Meldung des Überfalls blieb bisher erfolglos.

Der Täter soll etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß sein. Er trug eine dunkle Maskierung, eine Sonnenbrille und eine Winterjacke mit Kapuze. Die Kapuze mit Fellkragen hatte der Täter über den Kopf gezogen.

Wer sachdienliche Angaben machen oder Hinweise auf die Identität des Täters geben kann, wird gebeten die Polizei unter der 0621/174-5555 anzurufen.