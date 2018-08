Schwetzingen. Ein Hauseigentümer ertappte einen Einbrecher in flagranti. Als er am Freitag gegen 18.30 Uhr nach Hause kam, und die Wohnungstüre in dem Gebäude am Kurpfalzring öffnete, begegnete ihm plötzlich der Täter auf der Treppe zum Obergeschoss. Der Einbrecher rannte diese wieder hoch und flüchtete in ein Zimmer, wo er ein Fenster einschlug, über den Balkon in den drei m tiefer gelegenen Garten kletterte und flüchtete. Obwohl mehrere Streifen rasch vor Ort waren, entkam der Täter unerkannt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Eine Beschreibung des Täters liegt nicht vor. Dennoch werden mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang im Bereich der Kurpfalzring/Kurfürstenstraße gemacht haben, gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Info: Hinweise unter Telefon 06202/2880.