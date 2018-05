Reilingen. (pol/nb) Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein 75-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Donnerstag um 16.45 Uhr im Heidelberger Weg zugezogen. Der Radler war laut Polizei bei einer Radtour mit Freunden auf der Brücke über die L 723 zu weit nach links geraten, hatte die Leitplanken gestreift und war den Abhang hinunter gestürzt, wo er an einem Baum liegen blieb. Nach der Reanimation durch einen Notarzt wurde der Verletzte mit einem Rettungsfahrzeug in eine Heidelberger Klinik eingeliefert. Zusammen mit einem Notfallseelsorgeteam der Feuerwehr verständigte die Polizei die Ehefrau des Mannes. Das Fahrrad wurde sichergestellt, die weiteren Unfallermittlungen hat die Verkehrspolizei Mannheim übernommen.