Oftersheim. (pol/sbl) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchte ein unbekannter Täter in eine Arztparxis in der Heidelberger Straße einzubrechen. Es blieb allerdings beim Versuch, den Personaleingang an der Rückseite des Gebäudes aufzuhebeln. Die Tür wurde beschädigt, hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand.

Zeugen, insbesondere Bewohner des Gebäudekomplexes, werden gebeten, sich telefonisch unter 06202/288-0 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.