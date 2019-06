Neulußheim. (pol) Ein bislang unbekannter Täter überfiel am Silvesterabend eine Tankstelle in der Altlußheimer Straße. Nach Angaben der Polizei betrat der mit einer Pistole Bewaffnete kurz vor 21 Uhr den Verkaufsraum und forderte von dem Kassierer die Herausgabe von Bargeld. Dieses ließ er sich in eine weiße Plastiktüte einpacken und verließ die Tankstelle wieder.

Der Täter flüchtete mit wenigen Hundert Euro Beute zu Fuß zunächst in Richtung Ortsmitte. Über ein Fluchtfahrzeug ist bislang nichts bekannt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 25 bis 30 Jahre alt, männlich, ungefähr 1,70 Meter groß, vermutlich Südländer, bekleidet mit dunkelblauer Jacke, dunkler Jogginghose und dunklem Kapuzenpulli. Er trug weiße Schuhe und hatte das Gesicht mit einem weiß/schwarz karierten Tuch maskiert. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06221/992421 entgegen.