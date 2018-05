Mannheim. Wegen massiver Streitigkeiten wurden am Montagabend, 25. Februar, gleich mehrere Funkstreifen der Mannheimer Polizei in den Alsenweg beordert. Nach Angaben der Polizei feuerte gegen 19.30 Uhr ein 47-jähriger Mann nach einem Streit mit seiner Nachbarin mit einer Gaspistole in den Hausflur. Als die 66-Jährige nach dem Knall ihre Wohnungstür öffnete um nachzusehen, erlitt sie aufgrund der eingeatmeten Gase Augen- und Atemwegsreizungen.

Beim Eintreffen der Polizei hatte sich der Schütze bereits wieder in seine eigenen vier Wände zurückgezogen. Auf Klingeln und Klopfen öffnete zunächst niemand; nicht grundlos, wie sich bald herausstellen sollte: In der guten Stube des Schützen fanden die Beamten nicht nur die abgefeuerte Schreckschusswaffe auf dem Wohnzimmertisch, im Aschenbecher lag zudem ein angerauchter Joint. Außerdem entdeckte die Polizei einen mehrere Gramm schweren Haschischbrocken.

Gegen den leicht erregbaren Hausbewohner ermittelt das Revier Sandhofen nun wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffengesetz, wegen Rauschgiftbesitzes und des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (pol)