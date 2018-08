Ketsch. (pol/rl) Schwer verletzt wurden zwei Mädchen, als sie am Mittwoch auf einem Radweg stürzten. Die beiden Elfjährigen waren gegen 12 Uhr auf dem Heimweg von ihrer Schule in Schwetzingen. Sie fuhren auf einem Radweg entlang der Kreisstraße K 4240 in Richtung Ketsch, als sich laut Polizeibericht etwa 60 Meter vor dem Ortseingang Ketsch die Fahrräder miteinander verhakten und die beiden Mädchen zu Boden stürzten.

Bei dem Sturz wurden die Mädchen so schwer verletzt, dass eine Notärztin per Rettungshubschrauber eingeflogen wurde, die die Elfjährigen vor Ort versorgte. Die Väter der Kinder wurden verständigt und eilten ebenfalls an den Unfallort. Danach kamen die Elfjährigen ins Krankenhaus.

An den beiden Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die K 4250 voll gesperrt.