Ketsch. (pol/rl) 30 Motorsägen und zwei Steinschneidemaschinen entdeckten Zeugen im Ketscher Wald am Donnerstagabend gegen 18 Uhr. Die neuwertigen Geräte der Marke "Stihl" waren teilweise noch in Originalkartons verpackt unter einem Gestrüpp versteckt. Laut Polizei waren die Geräte am 24. März aus einer Land- und Gartentechnik-Firma im bayrischen Heilsbronn gestohlen worden. Aufgrund der Menge müssen die Gegenstände mit einem Kleintransporter oder Lastwagen an Ort und Stelle befördert worden sein. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen in den zurückliegenden Tagen ein solches Fahrzeug im Bereich des Ketscher Waldes aufgefallen ist oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese sollten sich unter der 06202/2880 bei der Polizei in Schwetzingen melden.