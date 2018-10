Ilvesheim. Ein 22-jähriger Mann aus Sandhausen wurde in der Nacht zum Montag, 11. Februar, Opfer von fünf aggressiven jungen Männern. Der Polizei zufolge traf der 22-Jährige die Gruppe um 3.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Brückenstraße in Ilvesheim.

Eigenen Angaben zufolge habe er ein Mitglied der Gruppe nach Feuer gefragt. Dabei habe er diesen unabsichtlich leicht an der Schulter berührt. Sofort hätten der "Angerempelte" und seine Begleiter auf den 22-Jährigen eingeschlagen. Selbst nachdem er zu Boden gegangen sei, habe die Gruppe weiter auf ihn eingetreten und mit einem Schlagstock geschlagen. Als sich die Täter entfernt hatten, stellte der Geschädigte zudem fest, dass er bei der Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt worden war.

Als die Polizei eintraf, war der Geschädigte ansprechbar, aber stark alkoholisiert. Bei der Erstversorgung stellte der behandelnde Notarzt einen Messerstich im Bereich des Unterbauchs fest. Darüber wie schwer die Bauchverletzung ist, kann der Polizei zufolge derzeit keine Aussagen gemacht werden.

Die fünf Täter wurden als Südländer beschrieben, die zwischen 20 und 25 Jahren alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur sind. Sie trugen dunklen "Alpha-Industries"-Bomberjacken. Einer der Täter soll eine weiße Basecap getragen haben. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter 06203/9305-0. (pol)