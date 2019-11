... kam 1987 nach einem Sprachen-Studium und anschließendem Volontariat in der Heidelberger Stadtredaktion als Redakteurin ins Ressort Politik. Hier kümmert sie sich um eine der beliebtesten Seiten in der RNZ: „Aus aller Welt“. Mit Erfolg bemüht sie sich, die alte Journalistenweisheit zu widerlegen, dass nur schlechte Nachrichten Aufmerksamkeit erzeugen (only bad news is good news). Wenn es dann doch mal allzu dicke kommt, lautet ihr Credo, eine Skandalisierung zu vermeiden. Ihre besondere Vorliebe gehört den kleinen skurrilen Meldungen, die auf den ersten Blick nicht wichtig wirken, aber umso mehr verblüffen und amüsieren. In der Freizeit führen Tennis, Langlauf und das Kochen die Liste ihrer Hobbys an.