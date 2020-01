... ist seit 2018 Volontär in der Lokalredaktion Sinsheim. Dass er passabel, zumindest auf Englisch, schreiben kann, merkte er während seines Studiums. Danach verschlug es ihn zu einem lokalen Magazin aus Heilbronn, wo er über fast alles schrieb: Klettern, Kochen mit einem Sternekoch oder Lamborghini-Fahren auf dem Hockenheimring. Was "fro" bei der RNZ gelernt hat: Kein Thema ist langweilig – schließlich stecken hinter jedem Termin, hinter jedem Problem, hinter jedem Tagesordnungspunkt einer Gemeinderatssitzung Menschen. Und nur im Lokalen ist man so nah dran an den Themen, die die Menschen bewegen. Privat entspannt er sich hinter seinen Plattenspielern oder liest ein gutes Buch, bevorzugt auf Englisch.