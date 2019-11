Von Nicolas Lewe

Oftersheim. „TSV Oftersheim – Leichtathletik einfach weltmeisterlich“: Am Sonntagabend in der Kurpfalzhalle waren die T-Shirts mit diesem Aufdruck der absolute Renner. Mehrere Hundert Besucher aus Oftersheim und Umgebung waren gekommen, um „ihre“ Weltmeisterin Malaika Mihambo gebührend zu feiern. Die Gemeinde und der TSV Oftersheim hatten gemeinsam zu der Veranstaltung eingeladen, und die Halle platzte aus allen Nähten.

„Das sieht toll aus von hier oben“, fand auch Bürgermeister Jens Geiß, der gemeinsam mit Markus Lauff, dem Vorsitzenden des TSV, das Publikum begrüßte. Die Moderation übernahm anschließend der stellvertretende Vorsitzende, Stefan Lauff. Für die passende musikalische Stimmung sorgte der Musikverein Oftersheim mit dem „Fliegermarsch“ und dem „Badner Lied“. Auf der Leinwand waren Szenen des weltmeisterlichen Wettbewerbs zu sehen. „7,30 Meter! Was für eine fantastische Weite! Seit 15 Jahren ist weltweit keine mehr so weit gesprungen!“, jubelte TV-Kommentator Peter Leissl.

Und sofort waren die magischen Momente aus dem Khalifa International Stadium in Doha wieder präsent. Damit war der Boden für den Höhepunkt des Abends bereitet: Begleitet vom Titellied aus „Fluch der Karibik“ (Lauff: „Weil sie in Doha alle versenkt hat“), bahnte sich Malaika Mihambo, umringt von den Einlaufkindern des TSV, ihren Weg durch die Menge. Mit einem strahlenden Lächeln quittierte die 25-jährige Ausnahmeathletin die stehenden Ovationen und den begeisterten Applaus. „Vielen Dank, dass ihr gekommen seid, nicht nur aus Oftersheim, sondern aus der ganzen Region“, sagte die TSV-Sportlerin: „Ich freue mich, dass ich diesen Sport nicht nur für mich, sondern auch für euch machen kann.“

Ihr Coach Ralf Weber, kürzlich vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) zum Trainer des Jahres gewählt, ließ die Momente des Wettkampfes noch einmal Revue passieren. Der Plan sei es gewesen, im ersten Versuch einen „Sicherheitssprung“ zu machen und dann die kommenden fünf Versuche voll anzugreifen. „Doch wie Malaika so ist, hat sie ihr eigenes Drehbuch geschrieben“, fasste Weber den entscheidenden dritten Versuch zusammen, der die Oftersheimerin nicht nur vor dem vorzeitigen Ausscheiden bewahrte, sondern sie sensationell zur Weltmeisterin machte. Weber: „Bei 7,30 Meter wusste ich, das Ding ist gewonnen.“

Für die kleine Oftersheimer Delegation, die den Wahnsinns-Sprung live im Stadion verfolgte als auch für die Zuschauer beim Public Viewing im heimischen Oftersheim im „Rose“-Saal gab es kein Halten mehr. Und wie erlebten Malaika Mihambo und ihr Trainer die Stunden nach dem Triumph? Gab es eine rauschende Party? „Leider nein“, bedauern die Beiden: „Es war der letzte Wettkampftag, wir waren erst gegen Mitternacht im Hotel und morgens um 4 Uhr ging schon der Bus zum Flughafen.

Mit Feiern war da nicht viel.“ Umso schöner sei es, dies nach dem verdienten Thailand-Urlaub der frisch gebackenen Weltmeisterin nun in Oftersheim nachzuholen. Die 12 000-Einwohner-Gemeinde und der TSV zeigten sich voller Stolz über ihr sportliches Aushängeschild. Bürgermeister Geiß kündigte an, im Gemeindepark einen Malaika-Mihambo-Baum zu pflanzen, in dessen Nähe in exakt 7,30 Meter Entfernung ein Absprungbrett in den Boden eingelassen wird. „Damit jeder einen Eindruck hat, wie weit das ist“, so Geiß. Malaika Mihambo zeigte sich gerührt von der Idee: „Das ist eine große Ehre, so kreativ und einzigartig.“ Apropos einzigartig: Pianistin Tatjana Worm widmete der für klassische Musik begeisterten Sportlerin ein Klavierstück, das sie eigens zu Ehren der Weltmeisterin komponiert hatte. Ein Sprung über sieben Oktaven inklusive.

Philipp Krämer, Präsident des Badischen Leichtathletik-Verbandes (BLV), ließ es sich derweil nicht nehmen, der TSV-Sportlerin die Urkunde zum neuen badischen Weitsprung-Rekord persönlich zu überreichen: „Wir sind sehr stolz, dass wir einen Leuchtturm der Leichtathletik in Oftersheim haben.“ Hartmut Grothkopp, stellvertretender Präsident Leistungssport im DLV, wagte eine gar nicht allzu weit hergeholte Prognose: „Wir erleben in naher Zukunft einen Oftersheimer Weltrekord.“ Mit ihrem 7,30 Meter-Sprung fehlen Malaika Mihambo dazu „nur“ noch 22 Zentimeter.

