Beeindruckende Fassade: Das Gebäude in U 6 zählt zu den hübschesten Häusern an der Ringstraße. Foto: Gerold

Mannheim. (ger) In der Mannheimer Innenstadt existieren nur noch wenige bauliche Zeugnisse aus der Blütezeit der Jahrhundertwende. Für die liebevolle und aufwendige Erhaltung eines 1890 im historischen Stil gebauten Bürgerhauses am Friedrichsring hat der Verein "Stadtbild Mannheim" jetzt den diesjährigen "Preis für Denkmalpflege" vergeben.

Schon auf den ersten Blick hebt sich das Gebäude im Quadrat U6, 19 deutlich von der üblichen Nachkriegsbebauung am "Ring" ab. Aufgrund der gebogenen Straßenführung nimmt das Eckgebäude die gesamte Spitze des eher dreieckigen Quadrats U6 ein.

Über einem Erdgeschoss aus schlichtem dunkelrotem Sandstein folgen drei Obergeschosse mit Säulen-umrahmten Erkern, Fenster mit Dreiecksgiebeln und weiteren Schmuckelementen. Der helle Sandstein der Rahmungen sorgt dabei für reizvolle Kontraste mit den roten Verblendklinkersteinen der Wände. In vorspringenden Risaliten mit Balkonen setzt sich die Fassade bis in die "Zwerchhäuser" des Dachbereichs fort.

Das Mansarddach mit Dachgauben war von Beginn an für Wohnzwecke ausgebaut. Das aus dem Jahr 1890 stammende Gebäude, das sich am historischen Vorbild der deutschen und flämischen Renaissance orientiert, sei eines der wenigen, das die Bomben des Weltkriegs unversehrt überstanden habe, betonte Kunsthistoriker Tobias Möllmer bei der Feier zur Preisvergabe.

"Um das Jahr 1900 war der Friedrichsring ein Prachtboulevard, gesäumt von repräsentativen Bauten mit Vorgärten", erinnerte Möllmer an das damalige Aussehen. Historischen Fotos zeigen, dass damals jenseits der Ringstraße noch keine Häuser standen. Schon früh wurde das Erdgeschoss des Hauses U6, 19 von einer Gastwirtschaft und sein Vorgarten als Terrasse genutzt. Seit einigen Jahren befindet sich in den Erdgeschossräumen das Restaurant "Kleiner Rosengarten". "Der Name Rosengarten kommt übrigens von ‚Rossen‘ und nicht von Blumen", klärte Möllmer auf. Als das Haus 2009 nach rund 100 Jahren einen neuen Eigentümer erhielt, sei für den Umbau des Wohnhauses zum Hotel eine denkmalgerechte Innensanierung durchgeführt worden, lobte der Kunsthistoriker.

Beeindruckend ist das eng gewendelte Treppenhaus an der spitzen Seite des Gebäudes mit historischem Eisengeländer. Aufwändig restauriert wurde auch der Gewölbekeller, in dem nun die Preisverleihung stattfinden konnte. "Es ist uns eine besondere Freude, den Denkmalpreis für ein so hervorragend restauriertes Gebäude zu verleihen", gratulierte Helen Heberer, Vorsitzende des Vereins Stadtbild und übergab die Preis-Urkunde mit Plakette an die Eigentümerfamilie Petra Rambu, Ehemann Roland Oparaku und Schwager Dritan Çela.

Info: Der Verein Stadtbild Mannheim hat das Ziel der Erhaltung historischer Baudenkmäler. Der Verein entstand aus Bürger-Initiativen zur Rettung des Alten Kaufhauses am Paradeplatz, die letztlich scheiterte. Mit erheblichen Mitteln aus Spenden unterstützt der Verein seither Maßnahmen zur Erhaltung historischer Bausubstanz, zuletzt der Alten Sternwarte. Mehr unter www.stadtbild-mannheim.de