Von Manfred Ofer

Mannheim. Parkour? Wie bitte? Auch vielen Sportbegeisterten dürfte dieser Begriff nicht geläufig sein. Dahinter verbirgt sich ein urbaner Trendsport, der seinen Ursprung im Pariser Großstadtdschungel hat und seine Anhänger in einen Rausch aus Adrenalin und Bewegung geraten lässt. Sie springen über jedes Hindernis und auch schon mal von Dach zu Dach. Einem Parkour-Läufer geht es darum, sich schnell und effizient durch seine Umgebung zu bewegen. Auch in Mannheim boomt der Sport. Die Spielwiese der meist jungen Bewegungskünstler sind die Quadrate, in denen sie jederzeit trainieren können. Dafür gibt es auch professionelle Angebote wie die "Parkour-Akademie" und die "Spring!Bar".

Die Szene ist irre. Anders als sein Gegenspieler, der sich elegant wie eine Katze über Stock und Stein bewegt, hetzt James Bond alias Daniel Craig seiner Zielperson wie eine Bulldogge im Porzellanladen hinterher. Eine Go-Pro-Kamera hält das alles fest. Wenig später endet die aberwitzige Verfolgungsjagd mit dem üblichen Happy End für 007. Doch die Show, die man im Blockbuster "Casino Royale" serviert bekommt, wurde dem Briten in den ersten Minuten vom Franzosen Sébastien Foucan geklaut, der bei den Dreharbeiten Kopf und Kragen riskiert hat.

Foucan ist einer der legendären "Yamakasi". Der Freundeskreis, der Parkour in den 1990er-Jahren populär gemacht hat, nutzte den urbanen Sport als einen Weg heraus aus den Banlieues. Die Kunst der Bewegung hat es mittlerweile aus den grauen Betonburgen der Pariser Vorstädte bis nach Hollywood geschafft. Schulen und Universitäten nehmen Parkour in ihre Unterrichtspläne auf. Es gibt PC-Spiele, TV-Shows und immer mehr Kids, die ihre Stadt auf diese dynamische Art neu entdecken möchten. Es ist ein globales Phänomen.

Auch in der Metropolregion findet Parkour immer mehr Fans. Mannheim hat sich in den letzten Jahren zu einem Hotspot der schnell wachsenden Szene entwickelt. Viele "Traceure", wie sich Parkour-Läufer in ihrem aus der französischen Jugendsprache entlehnten Jargon nennen, die man bei schönem Wetter unter anderem am Wasserturm beobachten kann, sind jung und cool. Letzteres kommt einem vor allem wegen ihrer akrobatischen Einlagen in den Sinn.

"Natürlich hat es Vorteile, wenn man mit dem Training früh anfängt, das ist aber keine Voraussetzung, da Leute in jedem Alter mit Parkour beginnen können", sagt Tim Weickenmeier (29), der die "Parkour Akademie" in Mannheim gegründet hat. Nicht anders sei das als in anderen Sportarten. Worin Parkour sich aber schon von anderen Disziplinen unterscheidet, ist die individuelle Freiheit, wofür der junge Sport steht. Wer sich effizient von A nach B bewegen will, braucht weder ein Abo im Fitnessstudio noch teure Ausrüstung, um seinen Körper und Geist zu trainieren. Dafür bietet sich ihm die ganze Stadt als ein urbaner Trimm-dich-Pfad an. Hindernisse, die man auf dem Weg überwindet, können Mauern, Fassaden, Balkone, Laternen und Treppen sein.

Parkour besteht aus einer überschaubaren Zahl von Bewegungen, "Passements" genannt. Richtig eingesetzt, ermöglichen sie es dem Sportler, seine Ziele schnell, schonend und vor allem sicher zu erreichen. Dabei bleibt es jedem selbst überlassen, wie er die Hindernisse meistern möchte, denn es gibt keine Regel, die das vorgibt. Vieles passiert spontan, wobei die Figuren, die man trainiert, der Situation angepasst und miteinander kombiniert werden. Neben körperlicher Fitness ist im Parkour sehr hohe Konzentration gefordert. "Traceure" sprechen oft von einem "Flow".

"Im Parkour kann sich jeder kreativ entfalten, aber er sollte sich auch nicht unnötig in Gefahr bringen", bemerkt Tim, während er seine Schüler im Auge behält. Neben Sprungtechniken und Drehungen steht deshalb auch die korrekte Landung im Fokus. Im Ernstfall gibt es Falltechniken aus dem Judo. Als Trainer möchte er die Kids dabei unterstützen, ihren eigenen Stil zu finden. Als er vor drei Jahren aus Speyer nach Mannheim gezogen ist, geschah das seiner Liebe für den Sport wegen. "In Mannheim gibt es schon eine sehr aktive Szene, man hat viel mehr Möglichkeiten", sagt er. An der "Parkour Akademie", die ihre Wurzeln in Berlin und mehrere Filialen in Deutschland hat, sei jeder willkommen, der in den unkonventionellen Bewegungssport einsteigen will. Ob als Anfänger oder Fortgeschrittener, das spielt demnach keine Rolle. Neben den Kursen, die an der Akademie unter freiem Himmel stattfinden, wird Tim auch von Schulen, Jugendzentren und Vereinen als Coach gebucht. Auch die Stadt hat das Potenzial des neuen Sports erkannt und möchte ihre Angebote ausbauen. Mit Tim als Ansprechpartner, der in seiner Heimatstadt Speyer auch schon mal eine Parkour-Anlage designt hat.

Zurück in der Gegenwart. Die "Traceure", die heute am Kurs teilnehmen, sind um die 18 Jahre jung und haben sich über Social Media verabredet. Ein paar Jungs versammeln sich vor einer Mauer, um den "Katzensprung" zu üben, der dem Hocksprung aus dem Turnunterricht ähnelt. Vor dem Panorama der "Drei Affen", wie der Volksmund die Hochhäuser am Neckarufer nennt, sieht das alles irgendwie einen Tick spektakulärer aus. Höher und weiter lautet hier das Mantra. Kurz darauf fliegt der Erste über die Mauer und landet ein paar Meter weiter auf dem Rasen. Ein anderer hängt noch einen Salto dran. Wer das akrobatische Ballett beobachtet, hält schon mal den Atem an.

Von Leichtsinn könne aber keine Rede sein, versichert Tim. Jede Bewegung werde unzählige Male trainiert und äußerst reflektiert ausgeführt. Tatsächlich sei die Verletzungsgefahr geringer als im Fußball. Parkour-Kurse finden auch bei Marco Odenwälder (27) im Stadtteil Franklin statt. Das Konzept ist ein wenig anders: Trainiert wird in der Halle. Nichts für Puristen, dafür mit Vorteilen für die Anfänger, von denen manche unter dem Dach noch im Kindergartenalter sind. Mit zwei Freunden betreibt er seit 2018 die "Spring!Bar" in der lokalen Kletterhalle. "Hier können wir unabhängig vom Wetter trainieren", sagt er. Für Anfänger bringe das mehr Sicherheit, wenn sie ihre ersten Erfahrungen auf der Matte anstatt auf rutschigen Oberflächen machten.

Marco praktiziert Parkour seit seiner Kindheit. Seine Helden hat er einst auf den gleichen Youtube-Videos bewundert, die sich auch die Schüler in seinen Kursen anschauen. Bei einem Praktikum in einer Parkour-Halle kam er auf die Idee, sich mit dem Sport selbstständig zu machen, und rief mit Jens Rößler und Dennis Feigenbutz die "Spring!Bar" ins Leben. Der Sport verbinde viele positive Aspekte. Das Training wirke sich zudem auf das Selbstvertrauen aus, weil man ständig aus seiner Komfortzone kommen müsse. Auch Erwachsene würden sich bei ihm vermehrt für die Anfängerkurse interessieren. "Der Hunger ist da", sagt er. Seit dem Ende des letzten Lockdowns 2021 hätten sich die Mitgliederzahlen verdoppelt. In Mannheim ist die Zukunft sprichwörtlich in Bewegung gekommen.