Mannheim. (rnz) Das Sommerfest im Mannheimer Luisenpark am Samstag, 11. August, wird ab 18 Uhr wieder mit einem großen Picknick im Park gefeiert. Auf der großen Wiese vor dem Pflanzenschauhaus dürfen sich die Besucher mit Picknickdecke und -körbchen gemütlich einrichten und den Hochsommerabend bei gut drei Grad kühlerer Luft als im Stadtgebiet genießen.

Wer keine Zeit oder auch keine Lust hat, eigene Verpflegung mitzunehmen, für den hält Park-Caterer Jorgos Droukas vom Café-Restaurant Pflanzenschauhaus allerlei Fingerfood, mediterrane Spezialitäten und Getränke bereit. Sein Marktstand befindet sich auf der Wiese hinter den "Tanzenden Steinen". Zudem spielen mehrere Bands im Park.

Die Musik von Camie geht eine Liaison zwischen Chanson und Jazz ein, das Ganze garniert mit einer kleinen Portion Südamerika. Die Besonderheit ist, dass die Formation mit der charismatischen Sängerin ohne Harmonie-Instrument auskommt. Die Musik wird getragen von einer Rhythmusgruppe mit Perkussion und Kontrabass, Gesang und Trompete erzählen die Melodien dazu.

Beim Trio Popcakes steht der warme Saxofon-Sound im musikalischen Zentrum, der mal sanft melodiös, mal mit kraftvollem Soul daherkommt und dabei immer getragen wird von harmonischen Klavierklängen. Schließlich schwoft die Herrencombo Dixie Heroes mit New-Orleans-Jazz, jeder Menge Blech und viel Rhythmus über den Rasen.

Die Band The Streetradio, ein Duo aus Sax & Piano, spielt Partymusik von Rock’n’Roll bis Pop. Der Heidelberger Singer-Songwriter John Melo packt nicht nur die Gitarre, sondern auch die Loop-station aus. Außerdem gibt es Kabarett und Impro-Theater, Clownerie und eine Feuershow des Circus Gioco sowie Faltenröhrenkunst von Rue Piétonnen.

Bereits am heutigen Freitag macht die Fahrradkino-Reihe "VRN Mobile Cinema" im Luisenpark Station. Vor dem Chinesischen Teehaus wird der Film "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" gezeigt. Treffpunkt für alle Kinofans ist um 19.30 Uhr am Wasserturm.

Ein Kino-Ticket kann nur am Treffpunkt für zwei Euro erworben werden. Maximal 150 Personen können beim "VRN Mobile Cinema" mit dabei sein. Gegen 20 Uhr radeln die Kinobesucher dann gemeinsam durch die Stadt zum Luisenpark. Der Eintritt ist für alle Kinobesucher mit gültigem Ticket kostenfrei. Filmende ist gegen 23 Uhr. Die Besucher können sich vor Ort Papphocker leihen oder Decken sowie Klappstühle selbst mitbringen.