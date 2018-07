Von Jörn Ludwig

Mannheim. Als er vor rund dreieinhalb Jahrzehnten das erste Mal in Mannheim gastierte, war Nik Kershaw Mitte 20, "der" Superstar schlechthin und sein Publikum überwiegend im Teeniealter. Heute sind alle gemeinsam ergraut, doch als man sich am Samstagabend beim "Seebühnenzauber" im Luisenpark wieder traf, spielte das für knapp zwei Stunden keine Rolle.

Angeheizt von der völlig zu Unrecht meist nur mit ihrem Cola-Werbehit "First Time" in Verbindung gebrachten Rockröhre Robin Beck, gingen die Fans des sympathischen Engländers vom ersten Ton an mit. Apropos Ton: Anders als den meisten "reiferen" Sängern, merkt man Kershaw das Alter nur an der Optik, nicht aber an der Stimme an. Schließt man die Augen, könnte man meinen, den zarten 25-Jährigen mit der wilden Frisur von damals vor sich zu haben.

Neben den großen Hits wie "Wouldn’t It Be Good", "The Riddle" oder "I Won’t Let The Sun Go Down On Me" gab es so manche versteckte Perle aus seinen alten und auch neueren Alben zu hören, wie etwa das großartige "The Sky’s The Limit" aus dem Jahr 2013.

Aber auch Titel, die nicht jeder spontan mit Nik Kershaw in Verbindung bringt, schallten durch die Lautsprecheranlage und aus Hunderten Kehlen über den See, darunter der von ihm geschriebene und produzierte Hit "The One And Only", mit dem Chesney Hawkes Anfang der 1990er-Jahre die Charts stürmte. Mit "Ashes To Ashes" verbeugte er sich vor seinem Idol David Bowie und erwies bei "Human" der US-Band "The Killers" Reverenz.

Kershaw und seine Band waren an diesem Abend mit unbändiger Spielfreude am Werk! Der mittlerweile 60-Jährige, der - wie er stolz verkündete - in zwei Wochen Großvater wird, warf jeden aufgeschnappten Brocken Deutsch in die Waagschale und wurde (nicht nur) dafür von seinem Publikum mit überschwänglicher Zuneigung belohnt.

Das sang nach Ende des Hauptsets noch minutenlang weiter, dass es die Sonne nicht über sich sinken lassen werde und bekam dafür noch zwei Zugaben, bevor der Bald-Opa mit seinen Musikern die Bühne verließ, am Bühnenrand noch für ein letztes Selfie mit einem Fan posierte und in die laue Sommernacht entschwand.