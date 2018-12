Von Stefan Otto

Mannheim. Nicht der strömende Regen trieb die Menschen in die SAP-Arena, sondern Scooter zog sie hinein. Lautstark zelebrierte die Techno-Dance-Band um Frontmann H. P. Baxxter ein Vierteljahrhundert musikalischen Minimalismus: "100% Scooter - 25 Years Wild & Wicked". Die laufende Tour trägt den Titel der jüngsten Kompilation des Trios, ein "Best of" geradezu epischen Ausmaßes, gleich 63 Songs auf drei CDs, kreuz und quer durch die Geschichte der Band, die ihren Kritikern stets das schlagende Argument von über 30 Millionen verkauften Tonträgern, 19 Studioalben und 65 Singles entgegenzuhalten weiß. Die Box ist denn auch bereits die neunte Zusammenstellung ihrer erfolgreichsten Tracks.

Mehr als 20 davon spielten sie in Mannheim und feierten dabei, bereitwillig unterstützt von den Fans, vor allem sich selbst. Begleitet von einer beeindruckenden Light-Show und reichlich Pyrotechnik, Flammen, Qualm und Feuerbällen, schwenkten sechs Tänzer und Tänzerinnen Fahnen, als handelte es sich um den Einlauf der Nationen bei einer Sportveranstaltung, und schwangen bunte Bänder wie in der Rhythmischen Sportgymnastik.

Der wie stets blondierte Baxxter ließ sich von Go-go-Girls umgarnen und von Go-go-Boys antanzen, stand selbst auf einem Podest und tanzte im Rahmen seiner Möglichkeiten mit. Erstaunlich fit und beweglich übrigens, angesichts dessen, dass er sich erst im Spätsommer die Schulter gebrochen hatte und mittlerweile auch schon 54 Jahre zählt.

Seine Kollegen Michael Simon und, ganz neu, der Hamburger Albaner Etnik Zarari, der Phil Speiser ablöst, blieben hinter ihren Keyboards, während Frontschwein Baxxter mit dem Publikum überwiegend auf Englisch kommunizierte, ohne je darauf aus zu sein, eine gewisse Nähe oder Vertrautheit herzustellen. Das Konzert hätte genauso gut in Australien, Armenien oder Amsterdam, wo Scooter am 7. Dezember auftreten, stattfinden und übertragen werden können. Vom ersten Ton an beschränkte sich Baxxter, der eigentlich Hans Peter Geerdes heißt und mal Jura studiert hat, auf die ganz offensichtlich schweißtreibende Aufgabe, Party zu machen. Kein Gedanke an eine diffizile Dramaturgie. Da waren der schnelle Beat-Galopp und der Lautstärkepegel schon beim ersten Song "One (Always Hardcore)" ganz am Anschlag.

Bereits beim zweiten Titel "Bora! Bora! Bora!" kam der Baxxter-typische "Döp Döp Döp"-Gesang zum Einsatz, der noch auf dem Nachhauseweg von vielen Fans angestimmt wurde. "Döp Döp Döp Dödö Döp Döp Döp" lautete schließlich auch die einprägsame Zeile von "Maria (I Like It Loud)", der ersten Zugabe nach fast zwei Stunden reinster Rhythmus-Stampede.

Scooter-Konzerte oder die Texte zu hinterfragen, bringt ohnehin nichts. Oder wo liegt eigentlich genau der Unterschied zwischen "Jigga Jigga!", "Bora! Bora! Bora!" oder "Hyper Hyper"? Überhaupt gilt die Frage "The Question Is What Is The Question?".

Baxxter shoutete in sein charakteristisches Mikrofon, die handliche "Fahrradlampe". Er rief "Wicked!", "Ah Yeah!" oder "Move Your Ass!", bohrte die Zeigefinger in die Luft, und kaum einen der etwa 5000 Besucher hielt es auf dem Sitz. Passend zum Starkregen draußen fuhren Titel wie "J’adore Hardcore", "Oi!" oder die jüngste Single "My Gabber" den Scooter-Fans mit lautem Donner wie ein Blitz in die Ohren, schossen in ihre Herzen und durchfuhren ihre Beine bis in die Zehenspitzen.